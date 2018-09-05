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Второй взрыв в Кабуле привел к гибели журналистов и полицейских

Происшествия

Телеканал Tolo News подтвердил гибель двух своих сотрудников

Кабул, 5 сентября 2018, 23:53 — REGNUM  От второго за день взрыва в Кабуле погибли полицейские и два журналиста афганского телеканала Tolo News, сообщается в 5 сентября в официальном заявлении телеканала.

«С большим сожалением телеканал Tolo News подтверждает гибель двух своих лучших сотрудников. При работе на месте первого взрыва погибли 28-летний корреспондент Самим Фарамарз и 23-летний оператор Рамиз Ахмади», — указано в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Афганистана 5 сентября прогремели два взрыва, от которых погибло 20 человек, а еще 70 были ранены. Целью второго взрыва стали полицейские, прибывшие на место первого, который устроил террорист-смертник.

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Взрывы в Афганистане
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