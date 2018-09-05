В северной части Японии зафиксировано землетрясение магнитудой 6,7

Токио, , 22:48 — REGNUM На севере Японии произошло землетрясение магнитудой 6,7, сообщает 5 сентября Геологическая служба США.

По данным сейсмологов, очаг землетрясения расположен на острове Хоккайдо. Эпицентр подземных толчков находится на глубине 39 км, на 67 км северо-западнее города Саппоро.

Сообщений о разрушениях и жертвах пока не поступало. Угроза возникновения цунами пока не установлена.

Как сообщало ИА REGNUM, западная часть Японии переживает удар тайфуна «Джеби», признанного самым сильным за последние 25 лет.

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