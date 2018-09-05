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Автомобили полиции и МЧС столкнулись на юге Москвы

Происшествия

В результате аварии никто не пострадал

Москва, 5 сентября 2018, 21:26 — REGNUM  ДТП с участием автомобилей полиции и МЧС произошло вечером 5 сентября на юге Москвы. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации агентства, инцидент произошёл в районе дома, расположенного по адресу: улица Бирюлёвская, 11/3. Полицейская машина врезалась в припаркованный автомобиль спасателей, который прибыл на вызов.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

В пресс-службе столичного управления МЧС России подтвердили информацию о вызове спасателей по указанному адресу, но каких-либо подробностей не привели.

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Дорожно-транспортные происшествия
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