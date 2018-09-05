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Власти штата Керала отменили все мероприятия на весь год из-за наводнения

Происшествия

Индийский штат Керала сильно пострадал от наводнения. Для восстановления инфраструктуры потребуется более 4 млрд долларов

Власти штата Керала отменили все мероприятия на весь год из-за наводнения
Chandan Singh
Наводнение в Индии

Нью-Дели, 5 сентября 2018, 22:26 — REGNUM  Правительство индийского штата Керала заявило об отмене всех праздничных мероприятий и фестивалей в будущем году. По информации индийского новостного издания «Навбхарат Таймс», в список отмененных мероприятий попали Международный кинофестиваль в Керале и молодежный фестиваль искусств «Керала Калолсавам».

Причиной послужили многомесячные проливные дожди, обрушившиеся на Керал. В результате почти вся территория штата пострадала от наводнений. В отдельных районах разрушены административные и жилые строения, дороги и другие объекты инфраструктуры. По словам министра финансов Кералы, для восстановления штата потребуется 30 млрд рупий (4,2 млрд долларов).

Наводнение в Керале уже унесло жизни 483 человек. Еще 1,4 миллиона человек, лишившихся жилья, были вынуждены переместиться в специально развернутые лагеря помощи. Особо остро стоит вопрос продовольственной безопасности: стихийное бедствие уничтожило урожай на площади 57 тысяч гектаров.

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