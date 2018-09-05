Верховный суд Марий Эл закрыл один из ТЦ в Йошкар-Оле

Йошкар-Ола, , 21:14 — REGNUM Верховный суд Марий Эл своим решением закрыл торговый центр «Плаза» в Йошкар-Оле, в котором ранее были выявлены многочисленные нарушения. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре республики.

Ранее решение о приостановлении эксплуатации здания ТЦ вынес Йошкар-Олинский городской суд. Однако собственник объекта не согласился с решением суда и подал апелляционную жалобу.

Теперь решение суда вступило в законную силу и будет передано к исполнению в Управление ФСС (Федеральной службы судебных приставов). Деятельность ТЦ будет приостановлена до полного устранения всех ранее выявленных нарушений.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на территории столицы республики работают 13 торгово-развлекательных центров. В ходе проверок, которые проводились в подобных объектах по всей стране после трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», когда сильнейший пожар унес жизни 60 человек, большинство из которых — дети, нарушения были выявлены во всех торговых центрах Йошкар-Олы. 19 должностных лиц и ИП были привлечены к административной ответственности, совокупная сумма штрафов составила более 400 тыс. рублей.

Общая площадь ТЦ «Плаза» составляет более 9 тыс. кв. метров. В здании расположены 5 кинозалов общей вместимостью более 800 человек, свыше 40 торговых помещений, которые арендуют 12 юридических лиц и 28 индивидуальных предпринимателей.

Причем в ходе проверки было установлено, что собственник здания самовольно произвел перепланировку всех этажей. Так, детские игровые площадки, кинозалы, организации общепита находятся на четвертом этаже и там нет противодымной вентиляции. Эвакуационный выход из административных помещений второго этажа отсутствует.

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