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Землетрясение на Урале предсказать было невозможно?

Происшествия

Местные жители сообщают, что о предстоящем ударе их не предупредили

Землетрясение на Урале предсказать было невозможно?
Михаил Врубель. Гадалка. 1895

Челябинск, 5 сентября 2018, 20:51 — REGNUM  В Челябинской области жители пострадавших от землетрясения территорий не получали предупреждений о грядущей стихии. Об этом они заявили журналистам.

По словам граждан, подземные толчки стали для них полной неожиданностью. Многие местные жители проснулись от ударов и поспешили эвакуироваться. Дома буквально ходили ходуном, а люстры падали.

Министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко отмечает: землетрясения, подобные тому, что произошло 5 сентября на Урале, не подлежат прогнозированию. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

«Специалисты ГУ МЧС после консультаций с учеными института геофизики Уральского отделения РАН отмечают, что предварительная сейсмоактивность, подобной зафиксированной в Катав-Ивановском районе, не подлежит прогнозированию», — сказал Савченко.

Напомним, подземные толчки силой до 5,5 балла разбудили местных жителей в районе 4:00 по местному времени. Они ощущались в четырёх регионах Урала. Эпицентр оказался в Катав-Ивановском районе. Этой территории и досталось больше всего. Оказались повреждены здания больницы, техникума, жилые дома. Также были отменены занятия в четырёх школах.

При этом погибших и пострадавших нет. Также подземные удары не нарушили жизнеобеспечения местного населения.

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Землетрясение на Урале 5 сентября 2018 года
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