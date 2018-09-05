Министр назвал причину повторного землетрясения на Урале

Челябинск, , 20:30 — REGNUM Произошедшее в Челябинской области повторное землетрясение не повлекло существенных повреждений. Об этом журналистам заявил областной министр общественной безопасности Евгений Савченко.

По его словам, повторные толчки (или на научном языке афтершоки) отмечаются меньшими магнитудами. В Катав-Ивановском районе они были в пределах 4,5 балла. Серьёзных повреждений нет. Но министр заверил, что обследование зданий и других объектов продолжается.

Напомним, первое землетрясение произошло в районе 4:00 по местному времени. Сила толчков составила 5,5 балла. Второе возникло уже в 12:27. В этот раз сила ударов не превышала 4,5 баллов.

В результате подземных ударов на территории Катав-Ивановского района, оказавшегося в эпицентре, отмечены повреждения зданий. Предстоит ремонт. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский на совещании в Катав-Ивановсе заверил в том, что вся необходимая помощь будет оказана.