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Мощнейший за последние 25 лет тайфун «Джеби» дошел до Сахалина

Происшествия

Несколько тысяч человек уже остались без электроснабжения

Мощнейший за последние 25 лет тайфун «Джеби» дошел до Сахалина
John Bakharev
Тайфун «Джеби» в Японии

Южно-Сахалинск, 5 сентября 2018, 20:27 — REGNUM  Сахалин переживает удар тайфуна «Джеби», признанного мощнейшим за последние 25 лет, сообщает 5 сентября телеканал РЕН ТВ.

По информации журналистов, штормовой ветер уже нанес повреждения крышам зданий, рекламным конструкциям и остановкам общественного транспорта.

Ветер сопровождается проливными дождями. Не менее четырех тысяч человек на Сахалине уже остались без электроэнергии из-за удара стихии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на острове были задержаны авиарейсы и отменены занятия в образовательных учреждениях.

Ранее из-за тайфуна «Джеби» в Японии погибли не менее 11 человек, а еще 600 получили различные травмы.

Читайте ранее в этом сюжете: Тайфун «Джеби» парализовал Японию

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