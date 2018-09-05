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Землетрясение на Урале: «Оснований для паники нет»

Происшествия

Полученные повреждения не являются критичными

Челябинск, 5 сентября 2018, 19:01 — REGNUM  Повреждения, которые получили территории Челябинской области в результате произошедшего 5 сентября землетрясения, не являются критичными. Об этом на заседании комиссии по ЧС в Катав-Ивановске заявил губернатор Борис Дубровский.

По его словам, уже приняты все необходимые меры для ликвидации последствий стихии.

«Оснований для паники нет, люди должны быть об этом проинформированы», — заявил губернатор.

Он также потребовал, чтобы жителям Катав-Ивановска оказывали медицинскую помощь без потери качества. Напомним, здание больницы временно закрыто, его ожидает ремонт. Учебный процесс в индустриальном техникуме Катав-Ивановска предписано возобновить уже 6 сентября. А главам Катав-Ивановска, Аши, Сатки и Усть-Катава предстоит к концу сентября устранить все последствия стихии.

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Землетрясение на Урале 5 сентября 2018 года
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