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Катав-Ивановск после землетрясения: названы приоритеты оказания помощи

Происшествия

В течение трёх дней предстоит разработать схему дальнейшего медицинского обслуживания граждан. Также власти помогут жителям домов с печным отоплением

Катав-Ивановск, Челябинская область, 5 сентября 2018, 18:53 — REGNUM  В южноуральском Катав-Ивановске предстоит разработать схему медицинского обслуживания жителей района. Губернатор Борис Дубровский отвёл на это два-три дня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в его пресс-службе.

Уже в ближайшее время специалисты областного минстроя изучат состояние пострадавшей больницы. Напомним, провести её ремонт планируют за два-три месяца.

Также среди приоритетов власти называют помощь с ремонтом тех домов, в которых печное отопление. В связи с приближающимся отопительным сезоном это особенно важно. Необходимые ресурсы обещают выделять.

Напомним, Урал ночью 5 сентября пережил землетрясение. Подземные толчки были и днём. Эпицентр стихии оказался в Катав-Ивановском районе. Сила подземных толчков достигала 5,5 балла.

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Землетрясение на Урале 5 сентября 2018 года
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