Осуждённому в Ульяновске адвокату ужесточили приговор

Ульяновск, , 18:48 — REGNUM В Ульяновске пересмотрели приговор адвокату адвокатской палаты Ульяновской области. Её обвиняли в покушении на мошенничество и назначили условный срок, затем решение суда было пересмотрено, сообщает областное следственное управление СКР.

В ведомстве отмечают, что подсудимая неоднократно получала от жителей Ульяновска деньги за «решение» вопросов с должностными лицами правоохранительных органов по уголовным делам. По данным следствия, общая сумма, которую должны были передать заинтересованные лица, составляла 2 млн рублей, фактически злоумышленница получила 1,3 млн рублей. Она была задержана при получении оставшейся части суммы.

Суд признал адвоката адвокатской палаты Ульяновской области виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

«Ранее подсудимой судом было назначено 3,5 года условно со штрафом в 300 тыс. рублей с лишением права заниматься адвокатской деятельностью на 2,5 года. Однако решение суда пересмотрено, приговором суда назначено наказание в виде реального лишения свободы на этот же срок», — говорится в сообщении.

Напомним, в июне 2018 года в Ульяновской области был вынесен приговор главе администрации одного из поселений Кузоватовского района, которую обвиняли в покушении на мошенничество. Следствие полагает, что с июня 2014 года по январь 2016 года она заключила договор по оценке стоимости шести муниципальных земельных участков, «обеспечив их оценку по минимальной стоимости». А впоследствии организовала издание соответствующих актов о продаже данных участков своему супругу. По данным СУ СКР, если бы удалось довести действия до конца, то муниципальному бюджету был бы причинён ущерб в 12 млн рублей. Как сообщало ИА REGNUM, приговором суда злоумышленнице назначено 4 года условно с испытательным сроком 4 года и 750 тыс. рублей штрафа.

Читайте также: Сити-менеджер ульяновского поселения провернула аферу ради супруга