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Пострадавшую от землетрясения на Урале больницу восстановят за три месяца

Происшествия

При условии сохранения несущих конструкций

Катав-Ивановск, Челябинская область, 5 сентября 2018, 18:34 — REGNUM  Пострадавшую от землетрясения в Катав-Ивановском районе Челябинской области больницу будут ремонтировать. Ремонт планируют сделать за два-три месяца.

Такой срок поставил губернатор Борис Дубровский во время заседания комиссии по ЧС, которое прошло в Катав-Ивановске. Но вначале предстоит проверить, не повреждены ли несущие конструкции. Состояние здания проверят специалисты челябинского минстроя.

Напомним, землетрясение силой 5,5 балла произошло ночью 5 сентября. Пациентов и персонал больницы эвакуировали.

Сейчас экстренную госпитализацию граждан осуществляют в больницу Усть_Катава.

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Землетрясение на Урале 5 сентября 2018 года
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