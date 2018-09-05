Пострадавшую от землетрясения на Урале больницу восстановят за три месяца

Катав-Ивановск, Челябинская область, , 18:34 — REGNUM Пострадавшую от землетрясения в Катав-Ивановском районе Челябинской области больницу будут ремонтировать. Ремонт планируют сделать за два-три месяца.

Такой срок поставил губернатор Борис Дубровский во время заседания комиссии по ЧС, которое прошло в Катав-Ивановске. Но вначале предстоит проверить, не повреждены ли несущие конструкции. Состояние здания проверят специалисты челябинского минстроя.

Напомним, землетрясение силой 5,5 балла произошло ночью 5 сентября. Пациентов и персонал больницы эвакуировали.

Сейчас экстренную госпитализацию граждан осуществляют в больницу Усть_Катава.