В аэропорту Нью-Йорка изолировали самолёт из-за недомогания у пассажиров

Нью-Йорк, США, , 18:28 — REGNUM В аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке изолирован самолёт авиакомпании Emirates с более чем 500 пассажирами на борту, прибывший утром 5 сентября из Дубая, передаёт ABC News.

По информации телеканала, командир самолётаAirbus A380 уведомил, что два человека на борту испытывают сильный жар, а ещё у сотни пассажиров наблюдаются одинаковые симптомы в виде постоянного кашля.

Сообщается, что самолёт отогнали подальше от терминала аэропорта. К месту прибыли полиция и сотрудники центра по контролю и профилактике заболеваний. Подробности инцидента выясняются.