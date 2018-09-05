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В аэропорту Нью-Йорка изолировали самолёт из-за недомогания у пассажиров

Происшествия

Борт прибыл из Объединённых Арабских Эмиратов

Нью-Йорк, США, 5 сентября 2018, 18:28 — REGNUM  В аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке изолирован самолёт авиакомпании Emirates с более чем 500 пассажирами на борту, прибывший утром 5 сентября из Дубая, передаёт ABC News.

По информации телеканала, командир самолётаAirbus A380 уведомил, что два человека на борту испытывают сильный жар, а ещё у сотни пассажиров наблюдаются одинаковые симптомы в виде постоянного кашля.

Сообщается, что самолёт отогнали подальше от терминала аэропорта. К месту прибыли полиция и сотрудники центра по контролю и профилактике заболеваний. Подробности инцидента выясняются.

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Происшествия в аэропортах
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