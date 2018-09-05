Челябинский губернатор обещает помочь пострадавшему от толчков району

Катав-Ивановск, Челябинская область, , 18:03 — REGNUM Губернатор Челябинской области Борис Дубровский обещает оказать помощь Катав-ивановскому району, сильнее всех пострадавшему от землетрясения. Об этом он заявил во время визита в район.

«Будем помогать», — сказал Борис Дубровский.

Сейчас предстоит оценить размер причинённого ущерба. Также важно устранить риск вероятных обвалов конструкций и отделки в домах.

Отметим, Дубровский сейчас находится в Катав-Ивановске. Через несколько минут под его председательством пройдёт заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.