Землетрясение на Урале: повреждены техникум, больница, жилые дома

Катав-Ивановск, Челябинская область, , 17:53 — REGNUM В челябинском Катав-Ивановском районе землетрясение привело к повреждениям нескольких зданий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в местной администрации.

В центральной районной больнице осыпалась штукатурка и появились трещины между плитами в примыканиях. Пациенты были переведены в соседний корпус. Экстренную госпитализацию ведут в больницу Усть-Катава.

Подобная ситуация в местном индустриальном техникуме, в шести многоквартирных домах, а также в нескольких частных домах. Также небольшие повреждения имеются на одном из заводов.

При этом жизнеобеспечение людей не нарушено. Также нет серьёзных разрушений, обошлось без жертв, уточнили в мэрии.

Напомним, Катав-Ивановский район оказался в эпицентре случившегося 5 сентября землетрясения. Сила подземных толчков достигала 5,5 балла. Из-за стихии были отменены занятия в двух школах Катав-Ивановска и в двух школах Юрюзани.