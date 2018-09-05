Внедорожник въехал в офис телеканала Fox News в Далласе

Даллас, США, , 17:21 — REGNUM В американском городе Далласе (штат Техас) мужчина на внедорожнике врезался в здание, в котором располагается студия Fox News, сообщается 5 сентября на сайте телеканала.

По предварительным данным, мужчина преднамеренно въехал в стеклянный фасад на первом этаже здания. Выбравшись из машины, водитель начал что-то кричать, после чего был схвачен сотрудниками полиции.

Сообщается также, что злоумышленник оставил на месте подозрительную сумку. В связи с этим в здании проведена эвакуация, ожидается прибытие на место сапёров.

Информации о возможных пострадавших в результате инцидента не приводится. Мотивы действий мужчины также пока неизвестны.