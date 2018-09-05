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На Играх кочевников в Киргизии обокрали военного атташе Великобритании

Происшествия

Дипломаты надеются, что правоохранительные органы решат эту проблему

Бишкек, 5 сентября 2018, 16:00 — REGNUM  Во время Всемирных игр кочевников неизвестные украли ценные вещи из палатки семьи британского военного атташе в ущелье Кырчын. Об этом сообщил посол Великобритании в Киргизии Робин Орд-Смит на своей странице в Twitter сегодня, 5 сентября.

«Был очень разочарован, услышав, что у моего коллеги военного атташе и его семьи из палатки в Кырчыне похитили ценные вещи. Надеемся, что полиция поймает преступников и сможет вернуть их имущество», — пишет дипломат.

ИА REGNUM напоминает, что на побережье Иссык-Куля в Киргизии 2 сентября 2018 года стартовали III Всемирные игры кочевников — международное спортивное мероприятие, призванное повысить популярность национальных игр кочевых народов туркестанского региона и Центральной Азии.

Участие в Играх принимают 1 556 атлетов из 66 стран мира и 11 субъектов России. Они соревнуются в 37 видах спортивных состязаний. Призовой фонд мероприятия составляет 26 млн 615 тысяч сомов (более 26,3 млн рублей по текущему курсу).

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Всемирные игры кочевников
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