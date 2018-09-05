Суд арестовал обвиняемого в убийстве полицейского в Москве

Москва, , 15:30 — REGNUM Черемушкинский суд Москвы арестовал на два месяца мужчину, обвиняемого в убийстве полицейского на станции метро «Курская» в столице, сообщает 5 сентября РИА Новости.

Отмечается, что подозреваемый арестован до 3 ноября 2018 года. Следствие ходатайствовало о заключении 42-летнего мужчины под стражу, поскольку он обвиняется в особо тяжком преступлении и не проживает по месту регистрации.

Напомним, в ночь на 3 сентября на станции метро «Курская» был застрелен сотрудник 4-го отдела УВД на Московском метрополитене. Злоумышленник открыл стрельбу в полицейского, когда тот попытался проверить у него документы.

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