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В центре Петербурга по повышенному номеру тушили бывшую фабрику ВМФ

Происшествия

Пострадавших в результате пожара нет

Санкт-Петербург, 5 сентября 2018, 15:29 — REGNUM  На набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге загорелось административное здание, в котором ранее располагалась Центральная картографическая фабрика ВМФ России, а ныне — офисы и полиграфическое производство.

Сообщение о пожаре в доме 23 поступило 5 сентября в 14:12. Возгоранию в четырехэтажном сооружении размером 100×20 метров присвоили номер №1бис.

Происходило горение обстановки на площади 10 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. В 15:05 пожар был локализован, произошла ликвидация открытого горения. Погибших и пострадавших нет.

На месте ЧП работают семь единиц техники и 29 человек личного состава от МЧС.

Очевидцы сообщали, что, по их мнению, загорелся склад интернет-магазина, торгующего, в том числе, пневматикой, охолощенным оружием и комплектующими к ним.

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Пожары и взрывы на предприятиях
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