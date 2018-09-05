В центре Петербурга по повышенному номеру тушили бывшую фабрику ВМФ

Санкт-Петербург, , 15:29 — REGNUM На набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге загорелось административное здание, в котором ранее располагалась Центральная картографическая фабрика ВМФ России, а ныне — офисы и полиграфическое производство.

Сообщение о пожаре в доме 23 поступило 5 сентября в 14:12. Возгоранию в четырехэтажном сооружении размером 100×20 метров присвоили номер №1бис.

Происходило горение обстановки на площади 10 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. В 15:05 пожар был локализован, произошла ликвидация открытого горения. Погибших и пострадавших нет.

На месте ЧП работают семь единиц техники и 29 человек личного состава от МЧС.

Очевидцы сообщали, что, по их мнению, загорелся склад интернет-магазина, торгующего, в том числе, пневматикой, охолощенным оружием и комплектующими к ним.