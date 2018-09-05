Стрелявшему по полицейским свердловчанину предъявлено обвинение

Краснотурьинск, Свердловская область, , 15:19 — REGNUM В Свердловской области предъявлено обвинение гражданину, который ранил сотрудника полиции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении СКР.

Напомним, ЧП случилось в Краснотурьинске утром 2 сентября. Гражданин стрелял со своего балкона в окна дома напротив. А позднее открыл огонь по прибывшим полицейским. Один из стражей порядка был ранен в ногу.

Сейчас гражданин арестован, ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Ему вменили посягательство на жизнь полицейского и хулиганство. Следствие намерено настаивать на психиатрической экспертизе.

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