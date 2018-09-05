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ЛНР: ВСУ стянули 14 гаубиц к линии фронта

Происшествия

Артиллерийские орудия будут применяться для обстрелов республик

Луганск, 5 сентября 2018, 14:55 — REGNUM  Гаубицы разместила Украина на линии фронта в Донбассе, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 5 сентября «Луганский информационный центр».

По его словам, Киев разместил девять самоходных гаубиц и пять буксируемых гаубиц калибра 152 мм — «Гиацинт-С» и «Гиацинт-Б» в населенном пункте Рубежное. ВСУ планируют применить артиллерию для обстрела населенных пунктов республики.

Напомним, с 29 августа в Донбассе действует «школьное» перемирие, приуроченное к новому учебному году. Тем не менее ВСУ нарушают договоренности, ведя обстрелы населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР).

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Действия ВС Украины в Донбассе
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