ЛНР: ВСУ стянули 14 гаубиц к линии фронта

Луганск, , 14:55 — REGNUM Гаубицы разместила Украина на линии фронта в Донбассе, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 5 сентября «Луганский информационный центр».

По его словам, Киев разместил девять самоходных гаубиц и пять буксируемых гаубиц калибра 152 мм — «Гиацинт-С» и «Гиацинт-Б» в населенном пункте Рубежное. ВСУ планируют применить артиллерию для обстрела населенных пунктов республики.

Напомним, с 29 августа в Донбассе действует «школьное» перемирие, приуроченное к новому учебному году. Тем не менее ВСУ нарушают договоренности, ведя обстрелы населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР).