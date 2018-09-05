Землетрясение на Урале: подземные толчки зафиксировали в Оренбуржье

Оренбург, , 14:35 — REGNUM В Оренбургской области также почувствовали землетрясение, эпицентр которого был в южноуральском Катав-Ивановском районе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении МЧС.

Сила толчков составила примерно два балла, уточнили в МЧС. Люди его практически не ощутили. Во всяком случае, обращений от граждан не было. Но приборы отчётливо зафиксировали подземные толчки.

Напомним, землетрясение прошло в Челябинской области ночью и затронуло несколько регионов России. Эпицентром стал Катав-Ивановский район. Здесь сила толчков была оценена в 5,5 балла.