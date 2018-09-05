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Землетрясение на Урале: подземные толчки зафиксировали в Оренбуржье

Происшествия

Жалоб и сообщений от граждан не поступало

Оренбург, 5 сентября 2018, 14:35 — REGNUM  В Оренбургской области также почувствовали землетрясение, эпицентр которого был в южноуральском Катав-Ивановском районе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении МЧС.

Сила толчков составила примерно два балла, уточнили в МЧС. Люди его практически не ощутили. Во всяком случае, обращений от граждан не было. Но приборы отчётливо зафиксировали подземные толчки.

Напомним, землетрясение прошло в Челябинской области ночью и затронуло несколько регионов России. Эпицентром стал Катав-Ивановский район. Здесь сила толчков была оценена в 5,5 балла.

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Землетрясения
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