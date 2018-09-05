На МКАД столкнулись три грузовика и два легковых автомобиля

Москва, , 14:31 — REGNUM В Москве на 40-м километре МКАД произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в результате чего две полосы движения оказались перекрыты. Об этом сообщили 5 сентября в пресс-службе московского ГИБДД.

«На внутренней стороне 40 км МКАД произошло столкновение пяти автомобилей, из них три — грузовых», — цитирует слова представителя пресс-службы ведомства агентство «Москва».

Также сообщается, что в результате ДТП пострадал один человек и оказались перекрыты две полосы движения. Отмечается, что в настоящее время сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах произошедшей аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября в подмосковном Можайске в результате столкновения микроавтобуса, следовавшего из Белоруссии в Москву, и грузового автомобиля погиб один человек и более десяти пострадали.

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