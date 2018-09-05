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После землетрясения челябинский губернатор выехал в Катав-Ивановск

Происшествия

Изучит ситуацию на месте

Катав-Ивановск, Челябинская область, 5 сентября 2018, 14:26 — REGNUM  Губернатор Челябинской области Борис Дубровский срочно выехал в пострадавший от землетрясения Катав-Ивановский район. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в его пресс-службе.

На месте он ознакомится с ситуацией, также будет решён вопрос с помощью пострадавшим.

Напомним, первое землетрясение, эпицентром которого стал Катав-Ивановский район, произошло в районе 04:00 по местному времени (02:00 мск). Его сила составила 5,5 балла.

Второе произошло в 12:27 по местному времени с мощностью 4,5 балла.

В Катав-Ивановском районе из-за повреждений отменены занятия в четырёх школах, также приостановлена работа поликлиники и стационара. Муниципальные власти объявили режим ЧС.

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Землетрясения
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