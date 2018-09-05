Сейсмологи зафиксировали новое землетрясение на Урале

Челябинск, , 14:18 — REGNUM Повторное землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали сейсмологи в Челябинской области. Об этом сообщает 5 сентября пресс-служба Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Отмечается, что подземные толчки были зарегистрированы в 12:27 по местному времени (10:27 мск), очаг землетрясения находился в 133 километрах от Уфы и в 21 километре на юго-восток от Катав-Ивановска на глубине около двух километров.

По сведениям «Единой геофизической службы Российской академии наук», сила нового землетрясения достигла 4,6 балла.

Как сообщало ИА REGNUM, Произошедшее рано утром 5 сентября землетрясение затронуло три региона России. На подземные толчки жаловались жители Челябинской, Свердловской областей, а также Башкирии.

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