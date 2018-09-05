В Тюмени расследуется дело банды вымогателей, похищавших людей

Тюмень, , 14:18 — REGNUM В Тюмени расследуется дело банды вымогателей. Под стражу заключены четыре человека. Им предъявлено обвинение по ст. 126 («Похищение человека»), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Согласно инсайдам в прессе, речь идёт о банде вымогателей под руководством некого Л., которая похищала бизнесменов в 2010—2012 годах. Как пояснила старший помощник руководителя следственного управления Наталья Деваева, следствие будет долгим.

«Задержаны и находятся под стражей сам Леонтьев и ещё несколько фигурантов», — пояснила Наталья Деваева.

И это единственная подробность, о которой на данном этапе расследования можно сообщить.

Средства массовой информации пополняются сведениями из собственных источников. Отмечается, что схваченные преступники копировали криминальный почерк банды С. и банды ФСБ, которые действовали в Тюмени в тот же временной отрезок. Не исключено, что на их совести также есть убитые предприниматели.

Напомним, банда С. из Тюмени схвачена, и её участники осуждены в 2016 году на длительные сроки заключения. Двоих из них приговорили к пожизненному заключению. На их совести убийства, вымогательство, похищение людей.

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Завершено следствие по тюменской банде ФСБ, которую судят по аналогичным статьям. Как полагает следствие, в состав группировки входит бывший сотрудник отдела по сопровождению оперативных мероприятий (ОСОМ) УФСБ по Тюменской области, работавший с ОСОМ тренер по самбо, снайпер, покончивший с собой в следственном изоляторе, сотрудник полиции, который в розыске, и некий безработный. Один из подследственных был найден мёртвым в камере СИЗО.

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