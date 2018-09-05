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В Великобритании арестованы пять членов неонацистской группировки

Происшествия

Среди них один несовершеннолетний

Лондон, 5 сентября 2018, 14:14 — REGNUM  Правоохранительные органы Великобритании арестовали пятерых членов неонацистской группировки, сообщает 5 сентября Anadolu.

«Трое мужчин, одна женщина и 17-летний подросток были задержаны во время спецопераций, проводившихся по всей стране», — говорится в заявлении правоохранительных органов.

Напомним, группировка Национальное действие, к которой принадлежали арестованные, была признана Соединенным Королевством экстремистской в 2013 году, поэтому ее деятельность преследуется по закону.

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Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними
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