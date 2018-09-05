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В аэропорту китайского Нанкина столкнулись два авиалайнера

Происшествия

Одно воздушное судно задело крылом нос другого лайнера

Нанкин, Китай, 5 сентября 2018, 13:50 — REGNUM  В аэропорту «Лукоу» Нанкин на востоке Китая произошло столкновение двух пассажирских авиалайнеров, передает 5 сентября телеканал CCTV.

Отмечается, что столкновение прилетевшего из города Ханьчжун самолета Airbus A320 авиакомпании Capital Airlines с лайнером A319 авиакомпании China Eastern Airlines произошло во время руления. Одно воздушное судно задело крылом нос другого лайнера. Никто из пассажиров в ходе инцидента не пострадал, уточняется в сообщении телеканала.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа рейс авиакомпании Capital Airlines, направлявшийся из Пекина в Макао, был вынужден приземлиться в Шэньчжэне провинции Гуандун на юге Китая из-за механической неисправности.

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Авиапроисшествия
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