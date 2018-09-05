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Боевики «Аш-Шабаб»* совершили нападение на военных в Сомали

Происшествия

«Аш-Шабаб»* – организация, деятельность которой запрещена в РФ

Могадишо, 5 сентября 2018, 13:42 — REGNUM  Боевики сомалийской группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападение на правительственные войска, убив шесть человек, сообщает 5 сентября Reuters.

Нападение произошло на следующий день после похищения десятков старейшин в центральном регионе страны.

В результате нападения, произошедшего в столице государства городе Могадишо, по меньшей мере четверо военнослужащих получили ранения, в настоящее время им оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, боевики «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ведут активную партизанскую войну против правительства страны. Целью террористов является создание государства, основанного на законах шариата.

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Гражданская война в Сомали
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