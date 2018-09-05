Житель Смоленской области отстреливался от полицейских из ружья

Ярцево, Смоленская область, , 13:33 — REGNUM Житель Смоленской области ранил из охотничьего ружья женщину, а затем открыл стрельбу по сотрудникам полиции. Стрелявший задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщила 5 сентября пресс-служба СУ СКР по Смоленской области.

Инцидент произошел накануне вечером: в полицию из Ярцевской районной больницы поступила информация о госпитализации женщины 1985 года рождения с огнестрельным ранением плеча. В совершении преступления заподозрили местного жителя, который вместе с матерью жил в одном из частных домов в Ярцево. Однако, когда к его дому подъехала полиция, 57-летний подозреваемый открыл стрельбу из охотничьего ружья. Сотрудники полиции не пострадали, а самого стрелка задержали при поддержке Росгвардии.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») и по ст.317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). При обыске у подозреваемого было изъято охотничье ружье 12 калибра. Сам задержанный в ближайшее время будет отправлен под арест — следователи планируют выйти с ходатайством об этом в суд.