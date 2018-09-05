Ураган «Джеби» бушует на Сахалине

Южно-Сахалинск, , 13:27 — REGNUM На Сахалине, где бушует ураган «Джеби», сели «отрезали» Макаровский район от остального острова, передает интернет-портал «Общественное телевидение России».

Из-за стихии размыты дороги и плотина. Более шести с половиной тысяч человек остались без воды. Перекрыто движение на основной автомагистрали, которая связывает юг и север острова. Там заблокированы два десятка автомобилей.

Первыми силу стихии ощутили жители портовых городов. В Поронайске затоплены улицы и площадь перед зданием районной администрации. По словам жителей, вода добралась и до их домов. Затоплены не только частные постройки, но и первые этажи многоэтажек. Ливневки не справляются с потоком. В Татарском проливе закрыто паромное сообщение на переправе Ванино — Холмск. Отменены все поезда дальнего следования. Авиарейсы задерживаются. Без электричества остались 23 населенных пункта.

«Бригады работают, но из-за того, что погодные условия не позволяют в полной мере где-то развернуться, по конкретной дате восстановления сложно сказать», — сказала представитель компании «Сахалин Энерго» Екатерина Лелека.

«Все предупреждены, хлеба все закупили, соли тоже, все сидим, ждем», — отметила жительница Корсакова Надежда.

«Мы ждем парохода, — сказала туристка из Москвы Татьяна Хохлова. — Тайфун нам не даёт отплыть. Мы на Курилы собрались. Сегодня!»

В самом Южно-Сахалинске десятки вырванных с корнем деревьев, поваленные ветки. Их убирают спасатели. По прогнозам синоптиков, тайфун пройдет быстро. Сегодня дождь не прекратится, а вот завтра погода уже станет лучше.

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