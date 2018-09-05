Воронежские силовики проводят совместные антитеррористические учения

Россошь, Воронежская область, , 13:15 — REGNUM Плановое тактико-специальное учение силовых структур по нейтрализации террористической угрозы проводят 5 сентября силовые структуры в Воронежской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ РФ.

Помимо регионального УФСБ, в учениях задействованы подразделения ГУ МВД, ГУ МЧС, Росгвардии, УФСИН, транспортной полиции, ЦССИ ФСО, Погрануправления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям, а также 20 Армия, представители органов исполнительной власти Воронежской области и местного самоуправления.

Как уточняется, местом проведения учений выбран район хутора Малая Меженка Россошанского района Воронежской области. Отметим, что хутор (и еще 11 населенных пунктов района) находится в пятикилометровой зоне аммиакопровода «Тольятти — Одесса».

«Основная цель проводимых мероприятий — совершенствование действующей системы оперативно-розыскных и административно-режимных мер по борьбе с терроризмом в преддверии единого дня голосования», — сообщила пресс-служба УФСБ, отметив, что «гражданам необходимо отнестись с пониманием к возможным временным ограничениям».