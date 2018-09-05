Трактор столкнулся с троллейбусом в Чебоксарах

Чебоксары, , 13:12 — REGNUM В столице Чувашии произошла очередная авария с участием троллейбуса. В него врезался трактор.

По словам очевидцев, ДТП произошло 5 сентября на улице Гагарина. Тракторист въехал в троллейбус. По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. Обстоятельства происшествия устанавливаются

Напомним, ранее троллейбус попал в аварию в августе. Как сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло по проспекту Тракторостроителей. В троллейбус, остановившийся для высадки пассажиров, врезалась «Газель» под управлением 40-летнего чебоксарца. В аварии различные травмы получили 31-летний водитель и 52-летняя кондуктор, а также два пассажира троллейбуса. По предварительным данным, причиной аварии стало несоблюдение водителем «Газели» безопасной дистанции.

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Отметим, что 3 сентября на трассе М-7 «Волга» произошла авария с участием гружёной фуры. По данным ГИБДД, грузовик «Скания», груженный керамзитобетонными блоками, съехал в кювет и перевернулся. В результате водитель и пассажирка, находившаяся в салоне большегруза, с травмами госпитализированы в больницу. По предварительным сведениям, во время движения по трассе у грузовика лопнуло переднее колесо, и транспортное средство резко сменило траекторию движения, съехав в кювет.