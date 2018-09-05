В Югре водитель, задавивший ребёнка, получил условный срок

Сургут, Югра, , 13:13 — REGNUM Водитель мусоровоза, по вине которого погиб школьник в Сургуте (ХМАО), приговорён к условному сроку 2 года 6 месяцев. Именно мать погибшего ребёнка ходатайствовала перед судом о мере пресечения для мужчины, не связанной с лишением свободы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Сургутского городского суда.

Судом установлено, что 6 февраля 2018 года в 07:36 часов по местному времени водитель мусоровоза, нарушив правила дорожного движения, наехал на восьмилетнего ребёнка, который переходил проезжую часть в жилой зоне по улице Энергетиков в городе Сургуте.

От травм ребёнок скончался в больнице. В Сургуте этот случай вызвал широкий резонанс. Городские власти постановили в итоге, что мусоровозы не будут работать в жилых кварталах с 7:15 до 8:30 утра по местному времени, когда дети идут на первую школьную смену.

В Сургутском городском суде пояснили мягкость приговора рядом обстоятельств. Мать ребёнка просила назначить водителю наказание, не связанное с реальным лишением свободы. Само преступление было совершено по неосторожности. Водитель имеет хорошие характеристики с места работы, социально адаптированный, семейный человек, ранее не судим. Он признал вину, чистосердечно раскаялся, возместил моральный вред добровольно, а также совершил иные действия, направленные на заглаживание вины.

С учётом обстоятельств максимальный срок наказания по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека») по данному уголовному делу не может превышать 3 лет 4 месяцев лишения свободы.

И на основании просьбы потерпевшей, в лице матери погибшего мальчика, было принято решение о наказании в виде лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев, сообщили в Сургутском городском суде.