После землетрясения в четырёх южноуральских школах отменили занятия

Челябинск, 5 сентября 2018, 12:49 — REGNUM На Южном Урале после землетрясения занятия отменены в четырёх школах. Об этом журналистам сообщил министр общественной безопасности региона Евгений Савченко.
Все школы расположены в Катав-Ивановском районе. Две находятся собственно в Катав-Ивановске, а ещё две — в Юрюзани.
Напомним, также в Катав-Ивановске временно закрыли стационар и поликлинику местной больницы. Пациентов перевели в Усть-Катав.
Напомним, Катав-Ивановский район стал эпицентром землетрясения, которое произошло ночью 5 августа. Его сила достигала 5,5 балла. Подземные толчки также чувствовали жители Башкирии и Свердловской области.