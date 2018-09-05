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После землетрясения в четырёх южноуральских школах отменили занятия

Происшествия

Две школы находятся в Катав-Ивановске и ещё две в Юрюзани

Челябинск, 5 сентября 2018, 12:49 — REGNUM  На Южном Урале после землетрясения занятия отменены в четырёх школах. Об этом журналистам сообщил министр общественной безопасности региона Евгений Савченко.

Все школы расположены в Катав-Ивановском районе. Две находятся собственно в Катав-Ивановске, а ещё две — в Юрюзани.

Напомним, также в Катав-Ивановске временно закрыли стационар и поликлинику местной больницы. Пациентов перевели в Усть-Катав.

Напомним, Катав-Ивановский район стал эпицентром землетрясения, которое произошло ночью 5 августа. Его сила достигала 5,5 балла. Подземные толчки также чувствовали жители Башкирии и Свердловской области.

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Землетрясения
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