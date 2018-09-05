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Повторное землетрясение на Южном Урале оценили в 4,6 балла

Происшествия

Оно произошло в 12:27 по местному времени

Челябинск, 5 сентября 2018, 12:40 — REGNUM  В Катав-Ивановском районе Челябинской области произошло повторное землетрясение. Оно возникло в 12:27 по местному времени, сообщил журналистам министр общественной безопасности региона Евгений Савченко.

Сила нового землетрясения достигла 4,6 балла. Такие данные приводит «Единая геофизическая служба Российской академии наук». Оно произошло на глубине 10 км.

Сведений о разрушениях и пострадавших нет.

Напомним, первое землетрясение возникло ночью. Эпицентр также был в Катав-Ивановском районе. Подземные толчки чувствовались и в некоторых соседних регионах.

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Землетрясения
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