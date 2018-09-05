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В Марий Эл выбежавший на дорогу лось спровоцировал ДТП с двумя погибшими

Происшествия

Еще два человека пострадали

Йошкар-Ола, 5 сентября 2018, 12:37 — REGNUM  В Марий Эл в результате дорожно-транспортного происшествия с тремя автомобилями, которые столкнулись из-за выбежавшего на дорогу лося, погибли два человека, сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.

По данным ведомства, авария произошла вечером 4 сентября между Казанским и Кокшайским трактом, где столкнулись ВАЗ-21 099, молоковоз и «Газель». Один из автомобилей врезался в лося, после чего его отбросило на две другие машины.

В результате водители «Газели» и молоковоза погибли, водитель отечественной легковушки не пострадал, двое его пассажиров получили травмы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на федеральной трассе «Кола» (Мурманское шоссе) во Всеволожском районе Ленинградской области после столкновения с вышедшим на дорогу лосем автомобиль улетел в кювет, в результате чего два человека погибли.

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Дорожно-транспортные происшествия
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