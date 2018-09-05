Названа причина землетрясения на Южном Урале

Челябинск, , 12:27 — REGNUM Землетрясение в Челябинской области произошло из-за природных факторов, а не из-за техногенных. Об этом журналистам заявил министр общественной безопасности региона Евгений Савченко.

«Специалисты уверены, сейсмоактивность — естественного, природного характера, а не результат техногенного инцидента», — написал Савченко на своей странице в Facebook.

Отметим, жители региона вспоминают толчки, которые был несколько лет назад в районе Златоуста. Тогда их тоже связали с естественными причинами.

Напомним, землетрясение силой 5,5 балла произошло ночью 5 сентября. Эпицентр находился в Катав-Ивановском районе. Здесь местные власти ввели режим ЧС.

Также встряска досталась жителям Башкирии и Свердловской области. Отметим, по данным властей, пострадавших и погибших от землетрясения нет.

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