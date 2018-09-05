Автомобильный мост рухнул в Индии, 19 человек получили ранения

Калькутта, Индия, , 12:28 — REGNUM Один человек погиб и еще 19 человек получили ранения в результате обрушения автомобильного моста 4 сентября в штате Западная Бенгалия, Индия, сообщает индонезийское информационное агентство «Антара», ссылаясь на местные СМИ.

Инцидент произошел в Калькутте, столице Западной Бенгалии, 4 сентября в 16:45 по местному времени.

После инцидента правительство Индии развернуло пункт скорой помощи и тяжелую технику для помощи пострадавшим.

Несколько автомобилей, двухколесные транспортные средства и автобусы пострадали в результате обрушения моста. Свидетели заявили, что несколько автомобилей оказались в ловушке под обломками.

«Мы продолжаем следить за ситуацией и начинаем расследование в отношении случившегося», — заявил министр Западной Бенгалии Мамата Банерджи.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал эту катастрофу «несчастным случаем».

«Примите мои искренние соболезнования. Я молюсь о скором выздоровлении раненых», — заявил Нарендра Моди.

Издание подчеркивает, что несчастные случаи, связанные с инфраструктурой, часто происходят в Индии из-за отсутствия должного контроля со стороны правительства, коррупции и использования некачественных строительных материалов.