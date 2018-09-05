Среда, 5 Сентября 2018 года
14:05:01 МСК

Автомобильный мост рухнул в Индии, 19 человек получили ранения

Происшествия

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал эту катастрофу «несчастным случаем»

Калькутта, Индия, 5 сентября 2018, 12:28 — REGNUM  Один человек погиб и еще 19 человек получили ранения в результате обрушения автомобильного моста 4 сентября в штате Западная Бенгалия, Индия, сообщает индонезийское информационное агентство «Антара», ссылаясь на местные СМИ.

Инцидент произошел в Калькутте, столице Западной Бенгалии, 4 сентября в 16:45 по местному времени.

После инцидента правительство Индии развернуло пункт скорой помощи и тяжелую технику для помощи пострадавшим.

Несколько автомобилей, двухколесные транспортные средства и автобусы пострадали в результате обрушения моста. Свидетели заявили, что несколько автомобилей оказались в ловушке под обломками.

«Мы продолжаем следить за ситуацией и начинаем расследование в отношении случившегося», — заявил министр Западной Бенгалии Мамата Банерджи.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал эту катастрофу «несчастным случаем».

«Примите мои искренние соболезнования. Я молюсь о скором выздоровлении раненых», — заявил Нарендра Моди.

Издание подчеркивает, что несчастные случаи, связанные с инфраструктурой, часто происходят в Индии из-за отсутствия должного контроля со стороны правительства, коррупции и использования некачественных строительных материалов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Обрушения мостов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить