СКР возбудил дело по факту ЧП на заводе в Кемеровской области

Кемерово, , 12:20 — REGNUM По факту обрушения конструкциии и пожара в одном из цехов предприятия «Азот» в Кемеровской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону.

«На месте работает следственная группа…, — говорится в сообщении. — Расследование уголовного дела продолжается».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 сентября в Кемерово в одном из цехов завода «Азот» частично обвалилась кровля и начался пожар. ЧП произошло во время ремонтных работ. В результате инцидента пострадали три человека.

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