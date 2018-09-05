Среда, 5 Сентября 2018 года
12:26:03 МСК

Землетрясение на Урале: повреждены здания стационара и поликлиники

Происшествия

Пациентов перевели в больницу Усть-Катава

Землетрясение на Урале: повреждены здания стационара и поликлиники
Цитата из х/ф «Дурак». Реж. Юрий Быков. 2014. Россия
Повреждённый фундамент

Челябинск, 5 сентября 2018, 12:16 — REGNUM  В Челябинской области временно закрыты стационар и поликлиника Катав-Ивановского района. Они были повреждены из-за прошедшего ночью землетрясения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Эвакуированы 72 пациента, среди которых 28 детей. Часть граждан выписали. Остальные были переведены в больницу Усть-Катава.

Напомним, землетрясение произошло ночью 5 сентября. Эпицентр оказался на территории Катав-Ивановского района. Сила подземных толчков достигала 5,5 баллов.

Подземные толчки ощущали жители и Башкирии, и Свердловской области.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Землетрясения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить