Землетрясение на Урале: повреждены здания стационара и поликлиники

Челябинск, , 12:16 — REGNUM В Челябинской области временно закрыты стационар и поликлиника Катав-Ивановского района. Они были повреждены из-за прошедшего ночью землетрясения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Эвакуированы 72 пациента, среди которых 28 детей. Часть граждан выписали. Остальные были переведены в больницу Усть-Катава.

Напомним, землетрясение произошло ночью 5 сентября. Эпицентр оказался на территории Катав-Ивановского района. Сила подземных толчков достигала 5,5 баллов.

Подземные толчки ощущали жители и Башкирии, и Свердловской области.