В Воронеже до суда дошло дело «Городской кассы»

Воронеж, , 11:56 — REGNUM В Воронеже в суд направлено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Об этом 5 сентября сообщила пресс-служба МВД России.

В качестве обвиняемых по делу проходят десять человек: двое из них, по данным следствия, являются организаторами аферы, еще восемь — активными участниками.

По версии следствия, двое братьев разработали схему обналичивания денег. В Москве, а также в Воронежской и Липецкой областях были открыты пункты по приему от населения платежей за услуги ЖКХ.

«Получаемые наличные деньги аккумулировались в центральных офисах без зачисления на специальный счет в кредитном учреждении, а затем использовались для передачи клиентам за комиссионное вознаграждение от 1,5 процентов. Теневой оборот денежных средств составлял более 5 миллиардов рублей в год, а общий доход от противоправной деятельности превысил 170 миллионов рублей», — рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Дела в отношении обвиняемых были возбуждены по статьям о незаконной банковской деятельности и об организации преступного сообщества. В рамках расследования уголовного дела было проведено более 50 обысков, изъяты документы, ценности на более чем 140 млн рублей — в том числе иностранная валюта, четыре дорогостоящих автомобиля, различная оргтехника, оружие и боеприпасы к нему.

Как сообщало ИА REGNUM, «Городские кассы» работали в Липецкой, Воронежской и Московской областях, оказывая услуги по приему денег за коммунальные услуги. Однако через несколько месяцев после их работы, в конце марта 2015 года выяснилось, что часть денег до поставщиков услуг не доходила. 24 марта 2015 года в центральном офисе липецкого ООО «Городская касса» прошли обыски, а затем — задержания. Тогда сообщалось, что доход от незаконного оборота средств составил около 100 млн рублей. В Воронеже полиция называла возможную сумму теневых операций в 4 млрд рублей. В марте прошлого года было заявлено, что воронежским предприятиям ЖКХ, пострадавшим от действий мошенников, возвращено 65 млн рублей.

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