Причина отравления строителей в Котельниках установлена

Котельники, Московская область, , 11:50 — REGNUM Причиной массового отравления строителей, проживающих в общежитии в Котельниках, стало неудовлетворительное санитарное состояние столовых на стройплощадках и неудовлетворительное содержание цехов по приготовлению пищи. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по г. Москве.

«Расследование показало, что санитарно-техническое состояние столовых-раздаточных на стройплощадках крайне неудовлетворительное», — отметили в ведомстве.

Кроме того, специалисты в ходе проверки изготовителя продуктов для рабочих обнаружили в пище патогенные микроорганизмы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 августа в подмосковном городе Котельники произошло массовое отравление рабочих в строительном городке «Боез-Контракшен». В результате инцидента погиб один человек, еще 24 человека были госпитализированы с жалобами на плохое самочувствие.

Читайте также: Отравившиеся рабочие из Котельников строили жилой комплекс в Москве