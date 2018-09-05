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В Хакасии с начала года на пожарах погибли 24 человека

Происшествия

Травмы получили 25 человек

Абакан, 5 сентября 2018, 11:43 — REGNUM  С начала 2018 года в Хакасии зарегистрировано 487 бытовых пожаров. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 5 сентября, в региональном управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

По данным ведомства, на пожарах погибли 24 человека. Травмы получили 25 человек.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в республике с начала текущего года также зарегистрировано 38 лесных пожаров на общей площади более 500 га.

Читайте ранее в этом сюжете: В Хакасии с начала года произошло 38 лесных пожаров

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