Более 500 жителей Калужской области пострадали от кибермошенников

Калуга, , 11:33 — REGNUM В Калужской области за семь месяцев 2018 года жертвами кибермошенников стало более 500 жителей. Об этом 5 сентября сообщила корреспонденту ИА REGNUM управляющий региональным отделением Центробанка Ирина Карлаш.

По её словам, злоумышленники все чаще используют методы социальной инженерии, втираясь в доверие к гражданам. В ходе телефонного разговора они торопят своих жертв, чтобы те не успели опомниться и сообразить, что их обманывают. В этом случае лучше сбросить звонок и перезвонить в банк по номеру, который указан на обратной стороне платежной карты.

Так, порядка 200 тыс. рублей похитили со счета жительницы Калуги аферисты, представившись сотрудниками «единой службы безопасности всех банков России». На телефон жительницы областного центра через одно из приложений-мессенджеров пришло сообщение. Вместо номера телефона отобразился логотип известного банка. В тексте калужанка прочитала о резервировании крупной суммы для оплаты покупки в интернет-магазине, которую она не совершала.

Для отмены операции по списанию средств было необходимо обратиться в службу безопасности кредитной организации по указанному телефону, что женщина и сделала. Результат не заставил себя ждать. Обманным путем сотрудник «единой службы безопасности всех банков России» узнал у потерпевшей всю информацию о ее платежных картах и убедил женщину провести ряд манипуляций с мобильным приложением. В руках у злоумышленника оказались все коды безопасности, чем мошенник немедленно и воспользовался.

«Сотрудники банков никогда не запрашивают у клиентов конфиденциальную информацию о счетах и платежных картах. Все необходимые данные у них и так есть. Для идентификации клиента сотруднику банка достаточно кодового слова и номера карты из 16 цифр, — разъяснила Ирина Карлаш. — Любой запрос на предоставление по телефону CVV-кода, PIN-кода карты или кодов подтверждения мобильного банка говорит о том, что на другом конце провода мошенники»

Напомним, в 2017 году в калужском регионе зарегистрировано более 1200 преступлений, которые квалифицируются как мошенничество. Самым распространенным видом таких преступлений стало так называемое дистанционное мошенничество, совершенное с использованием мобильной связи и сети интернет. В 2017 году правоохранителем зафиксировано более 950 фактов такого мошенничества.