В Хакасии с начала года произошло 38 лесных пожаров

Абакан, , 11:31 — REGNUM С начала 2018 года в Хакасии зарегистрировано 38 лесных пожаров на общей площади более 500 га. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 5 сентября, в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Также, по данным управления, в регионе с начала года произошло 32 пала травы, 61 степной пожар.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, особый противопожарный режим в Хакасии был снят 17 июня 2018 года — в связи с улучшением пожарной обстановки.

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