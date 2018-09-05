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В Хакасии с начала года произошло 38 лесных пожаров

Происшествия

Особый противопожарный режим в республике отменили в июне

В Хакасии с начала года произошло 38 лесных пожаров
Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1910

Абакан, 5 сентября 2018, 11:31 — REGNUM  С начала 2018 года в Хакасии зарегистрировано 38 лесных пожаров на общей площади более 500 га. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 5 сентября, в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Также, по данным управления, в регионе с начала года произошло 32 пала травы, 61 степной пожар.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, особый противопожарный режим в Хакасии был снят 17 июня 2018 года — в связи с улучшением пожарной обстановки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Хакасии снят особый противопожарный режим

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Лесные пожары — 2018
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