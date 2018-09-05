Резонансное дело спикера думы Тюмени ушло на обжалование

Тюмень, , 11:24 — REGNUM Прокуратура Тюменской области обжаловала решение районного суда о прекращении дела в отношении председателя думы Тюмени Дмитрия Еремеева. В апелляционном представлении поставлен вопрос о возвращении дела на доследование, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Напомним, Дмитрию Еремееву, который обвинялся по делу о ДТП с двумя погибшими, Тюменский районный суд 3 сентября 2018 года назначил штраф в 160 тыс. рублей даже не лишив его водительских прав.

Трагедия произошла ночью 25 июня 2018 года на автодороге Тюмень — Курган. При лобовом столкновении автомобилей Toyota Land Cruiser, которым управлял Дмитрий Еремеев, и Toyota Avensis, погибли водитель и пассажир второй машины. В автомобиле спикера во спасение сработали подушки безопасности. Дмитрий Еремеев после аварии два месяца лечился в стационаре.

В ходе следствия спикер тюменского парламента подозревался в выезде на встречную полосу. Ему грозило от трёх до семи лет лишения свободы за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух человек.

Решение суда возмутило тюменцев. В гневных комментариях в социальных сетях они писали о неподсудности и неприкасаемости для высокопоставленных лиц. Скандал с муниципального приобрёл федеральное значение.

Заместитель Генерального прокурора России Юрий Пономарёв 4 сентября поручил тюменским коллегам разобраться в этом резонансном деле.

Читайте ранее в этом сюжете: Скандал в Тюмени: приговор спикеру думы дошёл до Генпрокуратуры