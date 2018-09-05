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Убийство полицейского в Москве: у обвиняемого нашли окровавленную одежду

Происшествия

В ходе экспертизы будет установлена групповая принадлежность крови

Убийство полицейского в Москве: у обвиняемого нашли окровавленную одежду
Цитата из х/ф «Холодное лето пятьдесят третьего...». Реж. Александр Прошкин. 1987. СССР
Застреленный полицейский

Москва, 5 сентября 2018, 11:21 — REGNUM  Следователи продолжают расследование уголовного дела в отношении 42-летнего мужчины, который обвиняется в убийстве полицейского на станции метро «Курская» в Москве, сообщает 5 сентября пресс-служба следственного управления СКР по столице.

По месту жительства обвиняемого был проведен обыск, в ходе которого изъята футболка со следами, схожими с кровью. В ходе экспертизы будет установлена групповая принадлежность крови. С обвиняемым проведены опознание, очные ставки и другие следственные действия.

Напомним, в ночь на 3 сентября на станции метро «Курская» был застрелен сотрудник 4-го отдела УВД на Московском метрополитене. Злоумышленник открыл стрельбу в полицейского, когда тот попытался проверить у него документы. Задержанный отрицает свою причастность к преступлению.

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