Среда, 5 Сентября 2018 года
12:30:11 МСК

На северо-западе Афганистана взорван патруль полиции

Происшествия

Погибли двое человек

Кабул, 5 сентября 2018, 11:19 — REGNUM  По меньшей мере двое сотрудников полиции Афганистана стали жертвами 4 сентября взрыва фугаса на северо-западе страны, сообщает со ссылкой на официальные данные американское агентство Associated Press.

По словам пресс-секретаря губернатора провинции Бадгис Джамшида Шахаби, целью диверсии был глава полиции округа Мукар Исмаил Хан, чей патруль и был подорван фугасом. В результате погиб он и еще один сотрудник полиции. Шахаби подчеркнул, что Хан скончался вечером 4 сентября в госпитале от полученных ранений.

На данный момент ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за теракт. Тем не менее в этом районе ведут активную деятельность боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Взрывы в Афганистане
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить