На северо-западе Афганистана взорван патруль полиции

Кабул, , 11:19 — REGNUM По меньшей мере двое сотрудников полиции Афганистана стали жертвами 4 сентября взрыва фугаса на северо-западе страны, сообщает со ссылкой на официальные данные американское агентство Associated Press.

По словам пресс-секретаря губернатора провинции Бадгис Джамшида Шахаби, целью диверсии был глава полиции округа Мукар Исмаил Хан, чей патруль и был подорван фугасом. В результате погиб он и еще один сотрудник полиции. Шахаби подчеркнул, что Хан скончался вечером 4 сентября в госпитале от полученных ранений.

На данный момент ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за теракт. Тем не менее в этом районе ведут активную деятельность боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).