Под Иркутском локомотив без машиниста протаранил внедорожник

Иркутск, , 11:02 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело по факту столкновения маневрового локомотива с автомобилем в Иркутской области, сообщает 5 сентября пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.

По данным следствия, вечером 29 августа вблизи железнодорожного переезда станции Киренга локомотив без машиниста столкнулся с Mitsubishi Outlander, в котором находились водитель и пассажир.

В результате происшествия женщина получила перелом ребер и была госпитализирована в больницу, где ей была оказана необходимая помощь. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»).

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября в Забайкальском крае грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем, в результате происшествия один человек погиб, двое пострадали, в том числе ребенок.

Читайте подробнее: Подробности ДТП на железной дороге в Забайкалье